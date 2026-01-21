قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
أول أيام معرض الكتاب.. بالصور أنشطة وفعاليات المجلس القومي للإعاقة

جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
الديب أبوعلي

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، وذلك من خلال جناح مخصص للمجلس بقاعة المؤسسات (3) – B21، يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة وورش تعريفية وتوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة .

وعلى هامش اليوم الأول لافتتاح المعرض رسميًا، التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الإقليمي والمحلي، من بينها دعم المعرفة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إتاحة المحتوى الثقافي والمعرفي لهم، وتعظيم آليات تفعيل سبل التواصل مع ذوي الإعاقة بلغة الإشارة وصيغة ديزي.

كما قامت الدكتورة إيمان كريم بتفقد عدد من الأجنحة، حيث زارت جناح وزارة الداخلية، وقامت خلال زيارتها بالإطلاع على الكتب المتاحة بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بجناح الوزارة، بجانب زيارة أجنحة وزارتي الدفاع، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والمملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في إطار جهوده المستمرة لدعم التمكين والدمج الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز والمساواة، وإتاحة المعرفة للجميع دون استثناء.

وتتضمن أنشطة المجلس خلال معرض الكتاب حزمة من الفعاليات والمبادرات الثقافية، إلى جانب لقاءات فكرية تستهدف تنمية القدرات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الثقافي، فضلاً عن تنظيم ورش فنية وتعليمية متخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة، من بينها: ورشة لإعادة تدوير المخلفات، وورشة لتصنيع العرائس من الخامات البسيطة، وورشة "ارسم حلمك مع ماما سماح"، بالإضافة إلى ورشة حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يشارك المجلس بعدد من قصص النجاح تحت عنوان "ملهم فوق العادة" والتي تشمل خمس لقاءات فردية يستضيف خلالها شخصيات رياضية وفنية وريادية من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من الداعمين لقضاياهم، لاستعراض تجاربهم الملهمة في التحدي وتحقيق النجاح.

وللعام الخامس على التوالي، ينفذ المجلس مبادرة معرض الكتاب بلغة الإشارة، والتي تستهدف إتاحة المعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، من خلال ترجمة عدد كبير من الندوات واللقاءات الثقافية إلى لغة الإشارة، بمشاركة مترجمين من الشباب المتطوعين التابعين للمجلس.

بالصور

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

فيديو

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

