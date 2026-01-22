مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” نبأ عاجل عن، مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في0 دافوس.

وقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي حراكا دبلوماسيا واقتصاديا رفيع المستوى في "منتدى دافوس 2026"، وتصدر نشاطه قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعاد الرئيس إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من فجر اليوم، عقب زيارة استمرت يومين إلى مدينة دافوس السويسرية، شارك خلالها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، والتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه المشاركة في وقت دقيق يمر به الاقتصاد العالمي والشرق الأوسط، لتعكس ثقل الدولة المصرية كشريك أساسي في صنع القرار الدولي، لم يقتصر الحضور الرئاسي في دافوس على الجانب السياسي فحسب، بل امتد ليشمل جلسات حوارية خاصة لاستعراض الفرص الواعدة في السوق المصرية، وبحث سبل التكامل والاندماج مع الاقتصاد العالمي.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وجاريد كوشنر.



