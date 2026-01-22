جدارية إسلامية حيّة تُزيّن جناح الأزهر لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاق العمل لأول مرة في جدارية فنية تحمل الطراز الإسلامي، تبدأ مراحل تنفيذها مع أول أيام المعرض، وتكتمل مع ختام فعالياته، في مشهد حيّ يجسّد تلاقي الفن بالهوية الإسلامية، ويقوم على تنفيذها توجيه عام التربية الفنية بقطاع المعاهد الأزهرية، بمشاركة فناني الزخرفة من عدد من المناطق الأزهرية.

وتستمد الجدارية ملامحها من روح الفن الإسلامي والفن المصري القديم مطعم بشعار يحتفي بمرور ١٠ سنوات على مشاركة الأزهر الشريف في معرض الكتاب، مع إبراز ما يزخر به الفن الإسلامي من زخارف هندسية ونقوش جمالية تعبّر عن قيم التناسق والسمو والانسجام، وتعكس البعد الحضاري لرسالة الأزهر الشريف، بوصفه منارة علم وثقافة وجمال.

وتتيح هذه المبادرة لزوّار الجناح متابعة تطوّر العمل الفني يومًا بعد يوم، في تجربة تفاعلية تؤكد أن الأزهر لا يقدّم المعرفة فحسب، بل يحيي التراث الإسلامي بلغة فنية معاصرة، تجمع بين الأصالة والإبداع.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعويواالتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.