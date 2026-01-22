تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

الغردقة في أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 19 ألف طن بضائع و1000 شاحنة و50 سيارة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم /الخميس/، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع و434 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع و566 شاحنة و22 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم سفينة الحرية، بينما غادرت السفينتان: Alcudia Express وPan LiLi، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، وسينا. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا بموانيها.