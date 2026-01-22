نائبة وزيرة التضامن تلتقي فريق هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وذلك في إطار متابعة نتائج ومخرجات برنامج المشاركة المعرفية الذي يُعقد سنويًا باليابان، بحضور السيد جينتارو يازاكي الممثل الأول للبرنامج والوفد المرافق له، وبمشاركة الأستاذة راندا فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ودكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، ودكتور سمير الفقي منسق برنامج «لا أمية مع تكافل».

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء على التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، خاصة في إطار مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، الذي يُنفذ ضمن الشراكة المصرية اليابانية للتعلم، مشيرة إلى ما تقدمه «جايكا» من سبل دعم فني ومعرفي تسهم في مواكبة منهجية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم أن برنامج المشاركة المعرفية يمثل أحد النماذج الرائدة في بناء القدرات وصقل المهارات، حيث أتاح للمشاركين فرصة الإطلاع على تجارب دولية متميزة ونماذج ناجحة في مجال الطفولة المبكرة، بما يسهم في تعزيز الرؤى التطبيقية وتبادل الخبرات، وتحويل المعرفة المكتسبة إلى سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ.

واستعرض اللقاء إنجازات التدريب ببرنامج المشاركة المعرفية المنعقد سنويًا باليابان، والذي شارك فيه عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض ومناقشة خطط العمل المقترحة التي أعدها المشاركون عقب انتهاء التدريب، ومتابعة ما تم تحقيقه من أهدافها، إلى جانب استعراض آليات دمج مخرجات البرنامج في المبادرات والسياسات المعمول بها داخل الوزارة، بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي للتدريب وتعظيم الاستفادة منه.

كما تناول اللقاء الرؤية المستقبلية لتطوير مجالات التعاون المشترك، والبناء على النجاحات المحققة، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية للنهوض بملف الطفولة المبكرة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة..