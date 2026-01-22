رئيس العليا لانتخابات المهندسين يتفقد لجان الصعيد ويجري حوارات مباشرة مع المرشحين

أجرى المهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، جولة ميدانية موسعة لتفقد مقار لجان الانتخابات بعدد من النقابات الفرعية للمهندسين بمحافظات صعيد مصر، شملت محافظات أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف، والفيوم، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الإجراءات الانتخابية، ومتابعة مجريات العمل على أرض الواقع.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث حرص رئيس اللجنة العليا على الوقوف على مدى التزام اللجان بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، والتأكد من تيسير كافة الخطوات أمام المهندسين المتقدمين للترشح.

كما التقى الدكتور معتز طلبة بعدد من المرشحين على المراكز النقابية الشاغرة لدورة انتخابات 2026، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول التنظيم، وأجاب عن التساؤلات التي تشغلهم بشأن العملية الانتخابية، مؤكدًا حرص اللجنة العليا على إزالة أية معوقات قد تواجه المرشحين.

وأشاد رئيس اللجنة العليا بروح الفريق والعمل الجاد الذي لمسه داخل نقابات صعيد مصر، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق بما يضمن تيسير الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأكد الدكتور معتز طلبة أن الجولات الميدانية للنقابات الفرعية بالمحافظات تُعد نهجًا جديدًا تتبناه اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع اللجان الانتخابية والمرشحين، وضمان انتظام العمل داخل مقار تلقي طلبات الترشح، إلى جانب فتح قنوات حوار مباشرة تسهم في تطوير الأداء الانتخابي.

وكان في استقبال رئيس اللجنة العليا ووكيل اللجنة بمقار لجان النقابات الفرعية، أعضاء لجان تلقي طلبات الترشح، برئاسة: