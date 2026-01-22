قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يتفقد لجان الصعيد ويجري حوارات مباشرة مع المرشحين

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يجري جولة ميدانية
رئيس العليا لانتخابات المهندسين يجري جولة ميدانية
الديب أبوعلي

أجرى المهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، جولة ميدانية موسعة لتفقد مقار لجان الانتخابات بعدد من النقابات الفرعية للمهندسين بمحافظات صعيد مصر، شملت محافظات أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف، والفيوم، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الإجراءات الانتخابية، ومتابعة مجريات العمل على أرض الواقع.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث حرص رئيس اللجنة العليا على الوقوف على مدى التزام اللجان بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، والتأكد من تيسير كافة الخطوات أمام المهندسين المتقدمين للترشح.

كما التقى الدكتور معتز طلبة بعدد من المرشحين على المراكز النقابية الشاغرة لدورة انتخابات 2026، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول التنظيم، وأجاب عن التساؤلات التي تشغلهم بشأن العملية الانتخابية، مؤكدًا حرص اللجنة العليا على إزالة أية معوقات قد تواجه المرشحين.

وأشاد رئيس اللجنة العليا بروح الفريق والعمل الجاد الذي لمسه داخل نقابات صعيد مصر، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق بما يضمن تيسير الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأكد الدكتور معتز طلبة أن الجولات الميدانية للنقابات الفرعية بالمحافظات تُعد نهجًا جديدًا تتبناه اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع اللجان الانتخابية والمرشحين، وضمان انتظام العمل داخل مقار تلقي طلبات الترشح، إلى جانب فتح قنوات حوار مباشرة تسهم في تطوير الأداء الانتخابي.

وكان في استقبال رئيس اللجنة العليا ووكيل اللجنة بمقار لجان النقابات الفرعية، أعضاء لجان تلقي طلبات الترشح، برئاسة:

  • المهندس عامر حفني هاشم لجنة الانتخابات بسوهاج.
  • المهندس بدوي مصطفى الغول لجنة انتخابات الأقصر.
  • المهندس محمد رمضان عبدالحميد لجنة انتخابات أسيوط.
  • المهندس محمد رجب نجيب لجنة انتخابات المنيا.
  • المهندس محمد حسين عابدين لجنة انتخابات بني سويف.
  • المهندس خلف إسماعيل مريمي لجنة انتخابات قنا.
  • المهندس نصر كامل يعقوب لجنة انتخابات الفيوم.
نقابة المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المهندس معتز طلبة محافظات صعيد مصر انتخابات المهندسين انتخابات نقابة المهندسين النقابات الفرعية للمهندسين النقابات الفرعية للمهندسين بمحافظات صعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

ندوة علمية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تناقش منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله وتوصي بإحياء تراث علماء الأزهر وتعريف الأجيال بمنهجهم

منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله.. ندوة علمية بمعرض الكتاب

جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في أولى ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .. دار الإفتاء تناقش الإرشاد الأسري

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد