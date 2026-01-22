أول صوره للمتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ4 بالإسكندرية

حصلت صدى البلد على الصورة الأولى لبائع الفول المتهم بقتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية والقائهم ببحيرة مريوط.

كشفت التحقيقات أن أعمار الضحايا، الذين وجدت جثامينهم بملاحات كرموز، تتراوح ما بين 8 و17 عامًا، وأن المتهم اعترف خلال استجوابه بارتكاب الجريمة، مدعيًا أن دافعه يعود إلى شكه في سلوك زوجته، التي سبق أن تخلص منها قبل عام، وألقى جثمانها في نهر النيل بمحافظة المنيا.

الجريــ..ــمة لم تكن قتــ..ــلًا بل اغتــ..ــيالًا للثقة، وللبراءة، وللإنسانية.. التحقيقات مستمرة، والعدالة ستأخذ مجراها، لكن ما حدث سيظل شاهدًا قاسيًا على أن أعنف الجرائم التي تُرتكب باسم الأبوة، وتُنهي الانسانية إلى الأبد.

وأوضحت المعلومات أن المتهم فرّ عقب ارتكاب جريمة قتل زوجته من محافظة المنيا إلى دمياط، قبل أن يستقر به الحال في الإسكندرية، حيث خطط للتخلص من أبنائه، وقام بقتلهم وإلقاء جثامينهم في بحيرة مريوط، وذلك قبل اكتشاف الواقعة بنحو عشرة أيام.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية يفيد بالعثور على 4 جثامــ..ــين داخل بحيرة مريوط بنطاق قسم شرطة كرموز، وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردونًا، وانتقلت الحماية المدنية، وتم انتشال الجثــ..ــامين ونقلها إلى المشرحة.

وباشرت فرق البحث الجنائي تحرياتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الجثث، وفحص المترددين على الطريق، إلى أن توصلت التحريات إلى أن الجثامين لأربعة أشقاء، وأن والدهم هو المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، لمباشرة استجواب المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف كافة تفاصيل وملابسات الجريمة.