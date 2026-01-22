قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

محمد همام يهنئ رجال الشرطة بعيدهم : صمام الأمان لاستقرار الوطن

محمد همام
محمد همام
معتز الخصوصي

تقدّم الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي، بخالص التهنئة إلى رجال الداخلية  بمناسبة ذكرى الاحتفال بـ  عيد الشرطة، معربًا عن تقديره العميق للتضحيات الجسيمة التي قدمها رجال الشرطة من أجل أمن واستقرار الوطن.

وأكد همام - في تصريح اليوم - أن الشرطة المصرية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للدولة الوطنية، وتضطلع بدور محوري في حفظ الأمن الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، والتصدي لكافة محاولات زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مشددًا على أن ما تحقق من استقرار أمني هو نتاج عمل احترافي وتنسيق مستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن الأمن هو الأساس لأي عملية تنمية أو تخطيط عمراني، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من توسع عمراني ومشروعات إسكان كبرى ما كان ليتم لولا حالة الأمن والاستقرار التي وفرتها الشرطة المصرية بتضحيات أبنائها.

واختتم محمد همام تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يعي جيدًا حجم التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة، داعيًا الله أن يحفظ مصر آمنة مستقرة، وأن يتغمد شهداء الشرطة بواسع رحمته

عيد الشرطة الدكتور محمد همام القاهرة الجديدة حزب الجيل الديمقراطي الديمقراطي رجال الداخلية

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
خالد الصاوى
كمال أبو رية
