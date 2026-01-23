من الأهرامات إلى تريند عالمي.. قصة عاملة نظافة مصرية أبهرت العالم

تصدر فيديو قصير عاملة النظافة منى عبد الرازق، العاملة في منطقة أهرامات الجيزة، بعد أن وثقتها إحدى السائحات أثناء تأديتها لعملها اليومي، حيث أظهرت التفاني والابتسامة الدائمة أثناء مهامها.

الفيديو حظي بإعجاب واسع من الجمهور والسائحين على حد سواء.

عاملة النظافة منى عبدالرازق

منى تعمل بالأهرامات منذ عام ونصف، وحرصها اليومي على إتمام مهامها بدقة واهتمام جعلها محل تقدير الزوار، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الجميع بعفوية وحب للعمل.

وأوضحت أنها تتواصل مع السائحين بالعربية بشكل أساسي لتعليمهم بعض كلمات لغتنا، مع القدرة على التحدث بالإنجليزية، لكنها تفضل استخدام العربية لتعريف الزوار بثقافة مصر.

وأشارت إلى أن الحفاظ على نظافة المكان، خاصة دورات المياه ومناطق الزوار المكتظة صباحًا، جزء أساسي من تقديم صورة مشرفة للموقع، وأن التفاني في العمل هو الدافع الأساسي لها لخدمة الزائرين وإظهار الأهرامات بأفضل صورة.

تفانيها يُكافأ رسميًا

على إثر انتشار الفيديو، قررت إدارة منطقة الأهرامات تكريم منى ماديًا ومعنويًا، حيث استقبلها رئيس الشركة المشرفة على إدارة المنطقة في مكتبه والتقط معها صورًا تذكارية لتعزيز شعورها بالفخر والانتماء، كما حصلت على مكافأة مالية تقديرًا لمجهودها في الحفاظ على نظافة مبنى الزوار الجديد.

وأكدت الإدارة أن منى عبد الرازق نموذج للطيبة المصرية الأصيلة، وأن كل عامل يعمل بأمانة هو نجم في مكانه مهما كان حجم وظيفته، مشيرة إلى أن الشركة تتبع سياسة تحفيزية دائمًا لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار في المنطقة الأثرية.



نموذج للعمل الصادق

حب منى لعملها وخدمة الزائرين يظهر في كل حركة تقوم بها، وهو ما جعل الفيديو يحظى بتقدير واسع.

ويعتبر انتشار الفيديو دليلاً على أن التفاني والاجتهاد في أي وظيفة، مهما كانت بسيطة في نظر البعض، يستحق التقدير والاحترام، ويبرز صورة مشرفة عن العمل الصادق وخدمة المجتمع.

