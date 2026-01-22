بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري

أثار فيديو تداوله عدد من السائحين المترددين على منطقة الأهرامات بالجيزة عن عاملة نظافة مصرية، حالة من الجدل بعد ظهور السيدة بشكل مشرف وهي تساعد السائحات في حمامات السيدات بكل تفاني وحب.

ونال الفيديو ردود فعل إيجابية شديدة داخل مصر وخارجها بسبب الطريقة التي تعاملت بها عاملة النظافة مع ضيوف مصر، وأشاد الكثيرون من رواد السوشيال ميديا بتصرفها مطالبين بضرورة تكريمها وتسليط الضوء على مثل هذه النماذج.

تكريم مادي ومعنوي للسيدة منى عبدالرازق

وفي رد فعل سريع من الشركة المسئولة عن أعمال تطوير منطقة الأهرامات، قررت تكريم السيدة ماديا ومعنويا في لقاء جمع بين عمرو جزارين رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات، وبين عاملة النظافة.

وحرص موقع "صدى البلد" على التواصل مع المهندس عمرو جزارين لإلقاء الضوء على هذا النموذج المشرف، والذي أكد أنه تم تكريم السيدة والتي تدعى "منى عبد الرازق" وهي إحدى عاملات النظافة بالموقع، وذلك تقديراً لتفانيها وأمانتها التي ظهرت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

​وأكد جزارين، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن التكريم جاء فور رؤيته لمقطع الفيديو، حيث وجه باستدعاء السيدة منى لمقابلته شخصياً، وأوضح أن التكريم شمل جانبين:

​جانب معنوي: من خلال استقبالها في مكتبه والتقاط الصور التذكارية معها لتعزيز شعورها بالانتماء والفخر بعملها.

​جانب مادي: كتقدير مباشر لمجهوداتها في الحفاظ على المستوى الحضاري لمبنى الزوار الجديد بمنطقة الأهرامات.

نموذج طيب للسيدة المصرية وعمل بتفاني طوال عام ونصف

​ووصف عمرو، السيدة منى بأنها نموذج للطيبة المصرية الأصيلة، مشيراً إلى أنها شعرت في البداية بالخوف ظناً منها أن الاستدعاء قد يؤدي إلى فصلها، قبل أن تفاجأ بحفاوة الاستقبال والتكريم.

وأضاف: "الست دي بقت نجمة من حيث لا تدري، فكل شخص يعمل بأمانة هو نجم في مكانه مهما كان حجم وظيفته".

​وأشار رئيس الشركة، إلى أن السيدة منى تعمل من خلال الشركة طوال مدة عام ونصف بعد تلقي التدريب المانسب للعمل في هذه الظروف، حيث تقوم بتنفيذ مهام النظافة والصيانة في منطقة الأهرامات ومبنى الزوار المستحدث بها والذي تم تصميمه بمعايير عالمية تليق بالمنطقة الأثرية، مؤكدا أن الفيديو في مبنى زوار الأهرامات وليس داخل المتحف المصري الكبير.

​وأكد في ختام حديثه أن هذه السياسة متبعة دائماً لتحفيز العاملين وخلق روح التنافس الشريف بينهم، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في أهم منطقة أثرية في العالم.