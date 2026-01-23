منتدى دافوس 2026 يختتم أعماله وسط هيمنة تحركات ترامب..تفاصيل

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دافوس، إن اليوم هو اليوم الختامي للمنتدى، الذي وصفه بـ"منتدى التناقضات".

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعار الرسمي للمنتدى كان "روح الحوار"، إلا أن هذه الروح لم تكن حاضرة بوضوح، حيث غطت تحركات ترامب على فعاليات المنتدى.

وتابع، أن الجلسة الختامية ستشهد إعلان ما سيحدث في العام المقبل، مع اجتماعات لقادة البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي "لاغارد" وبقية البنوك المركزية المشاركة.

وأكد أن المنتدى شهد مرحلة جديدة تركز على تنفيذ القوانين واستقراءات مختلفة مقارنة بالمنتدى السابق الذي كان يتميز بالبيروقراطية.

وأشار المنيري إلى أن ملف المناخ غاب عن المنتدى هذا العام، في حين احتل الذكاء الاصطناعي مركز الاهتمام، بما في ذلك الذكاء الصناعي الفيزيائي وكيفية الاستثمار فيه، كما ركز المنتدى على "مجلس السلام"، بمشاركة مصر والأردن والسعودية والبحرين والإمارات وقطر والمغرب، مؤكداً أن المنتدى سيكون مفيداً للشرق الأوسط، خاصة لمصر، في ضوء إعلان ترامب قيادته لمناقشات ثنائية حول سد النهضة.