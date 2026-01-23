غياب مدافع بايرن ميونخ عن مواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني

يغيب دايوت أوباميكانو، قلب دفاع بايرن ميونخ، عن "ديربي بافاريا" الذي سيجمع متصدر الدوري مع ضيفه أوجسبورج يوم السبت، لكن المدرب فينسنت كومباني أكد أنه لا يشعر بأي قلق رغم غياب عدد متزايد من المدافعين.

وحقق البافاريون الفوز في جميع مبارياتهم الثلاث في الدوري هذا الموسم بنتيجة إجمالية 16-3، محافظين على صدارتهم بفارق 11 نقطة.

كما ضمنوا مكاناً في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة بفوزهم 2-0 على فريق يونيون سان جيلواز البلجيكي يوم الأربعاء.

يعاني أوباميكانو من عدوى فيروسية ستُلزمه الفراش لعدة أيام، ويفتقد بايرن ميونخ بالفعل لخدمات المدافعين المصابين يوسيب ستانيسيتش وكونراد لايمر، بالإضافة إلى ساشا بوي.

وصرح كومباني في مؤتمر صحفي: "رغم هذه الغيابات، لا يزال لدينا منافسة قوية على خط الدفاع"، مُشيرًا إلى كيم مين جاي، الذي طُرد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يشارك يوم السبت، وهيروكي إيتو وجوشوا كيميتش، وغيرهم.

يُذكر أن بايرن ميونخ لم يُهزم في الدوري الألماني هذا الموسم، ويتجه بثبات نحو اللقب، متقدمًا بفارق كبير عن بوروسيا دورتموند.