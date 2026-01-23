قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب مدافع بايرن ميونخ عن مواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
مجدي سلامة

يغيب دايوت أوباميكانو، قلب دفاع بايرن ميونخ، عن "ديربي بافاريا" الذي سيجمع متصدر الدوري مع ضيفه أوجسبورج يوم السبت، لكن المدرب فينسنت كومباني أكد أنه لا يشعر بأي قلق رغم غياب عدد متزايد من المدافعين.

وحقق البافاريون الفوز في جميع مبارياتهم الثلاث في الدوري هذا الموسم بنتيجة إجمالية 16-3، محافظين على صدارتهم بفارق 11 نقطة.

كما ضمنوا مكاناً في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة بفوزهم 2-0 على فريق يونيون سان جيلواز البلجيكي يوم الأربعاء.

يعاني أوباميكانو من عدوى فيروسية ستُلزمه الفراش لعدة أيام، ويفتقد بايرن ميونخ بالفعل لخدمات المدافعين المصابين يوسيب ستانيسيتش وكونراد لايمر، بالإضافة إلى ساشا بوي.

وصرح كومباني في مؤتمر صحفي: "رغم هذه الغيابات، لا يزال لدينا منافسة قوية على خط الدفاع"، مُشيرًا إلى كيم مين جاي، الذي طُرد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يشارك يوم السبت، وهيروكي إيتو وجوشوا كيميتش، وغيرهم. 

يُذكر أن بايرن ميونخ لم يُهزم في الدوري الألماني هذا الموسم، ويتجه بثبات نحو اللقب، متقدمًا بفارق كبير عن بوروسيا دورتموند.

بايرن ميونخ أوباميكانو أوجسبورج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

المطران جورج شيحان

مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس الندوة التكوينية لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية

الوزير مع سائقي التوصيل

وزير العمل يلتقي سائقي التوصيل بالشارع للاطمئنان على تنفيذ حملة سلامتك تهمنا

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد