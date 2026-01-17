بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا

قلب فريق بايرن ميونخ الطاولة على نظيره آر بي لايبزيج، واكتسحه بخماسية مقابل هدف، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الألماني.

تقدم فريق لايبزيج بالهدف الأول في المباراة عن طريق روميلو كاردوسو في الدقيقة 20.

ثم سجل فريق بايرن ميونخ التعادل في الدقيقة 50 عن طريق سيرج جنابري.

وأحرز كل من هاري كين وجوناثان تاه وألكسندر بافلوفيتش ومايكل أوليس بقية الأهداف في الدقائق 67، 82، 85، 88.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – كين

خط الوسط: جوريتزكا – كارل بافلوفيتش – بيشوف

خط الهجوم: جنابري – لويس دياز – إيتو

البدلاء:

أوربيج – مين جاي – كيميش – موسيالا – أوليسي – ديفيز – جيريرو – تشافيز – سانتوس دايبر

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند إلى 11 نقطة.

فيما يأتي فريق آر بي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.