رياضة

بهدفين نظيفين.. بايرن ميونخ يحسم مواجهة أونيون سانت جيلواز في دوري الأبطال

رباب الهواري

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مهمًا على حساب أونيون سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026. 

وجاء هذا الانتصار ليؤكد قوة الفريق البافاري وقدرته على حسم المباريات المصيرية في الأدوار الحاسمة من البطولة القارية.

شوط أول متكافئ وحذر دفاعي

شهد الشوط الأول من اللقاء حذرًا كبيرًا من جانب الفريقين، حيث اعتمد أونيون سانت جيلواز على التنظيم الدفاعي ومحاولة إغلاق المساحات أمام هجوم بايرن ميونخ. في المقابل، سيطر الفريق الألماني على مجريات اللعب بنسبة استحواذ واضحة، لكنه واجه صعوبة في اختراق الدفاع البلجيكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

هاري كين يقود الانتصار في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، ظهر بايرن ميونخ بشكل أكثر شراسة هجومية، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف أول عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 52، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك. ولم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى عاد كين ليضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 55، مؤكداً تفوق فريقه وحسمه للمباراة مبكرًا.

سيطرة بافارية حتى صافرة النهاية

بعد الهدفين، واصل بايرن ميونخ فرض سيطرته على اللقاء، مع محاولات محدودة من أونيون سانت جيلواز لتقليص الفارق، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الفريق الألماني، بفضل الانضباط الدفاعي والخبرة الكبيرة للاعبي بايرن.

خطوة مهمة نحو التأهل

بهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ حظوظه في التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا، مؤكداً طموحاته في المنافسة على اللقب القاري، فيما ازدادت مهمة أونيون سانت جيلواز صعوبة في الجولات المقبلة.


 

