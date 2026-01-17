تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه أمام آر بي لايبزيج، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – كين

خط الوسط: جوريتزكا – كارل بافلوفيتش – بيشوف

خط الهجوم: جنابري – لويس دياز – إيتو

البدلاء:

أوربيج – مين جاي – كيميش – موسيالا – أوليسي – ديفيز – جيريرو – تشافيز – سانتوس دايبر

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.

فيما يأتي فريق آر بي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.