ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
مجدي سلامة

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه أمام آر بي لايبزيج، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – كين

خط الوسط: جوريتزكا – كارل بافلوفيتش – بيشوف

خط الهجوم: جنابري – لويس دياز – إيتو

البدلاء:
أوربيج – مين جاي – كيميش – موسيالا – أوليسي – ديفيز – جيريرو – تشافيز – سانتوس دايبر

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.

فيما يأتي فريق آر بي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

بايرن ميونخ كومباني لايبزيج الدوري الألماني

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
المزيد

