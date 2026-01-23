مقترح أمام البرلمان لتقنين أوضاع المعاهد الخاصة غير المرخصة لخريجي الإعدادية

تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى معالي المستشار رئيس مجلس الشيوخ، استنادا إلى المادتين 113 و114 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجها إلى وزير التعليم العالي، بشأن تقنين ومراقبة أوضاع المعاهد الخاصة التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأوضح الصفتي أن عددا من المعاهد التعليمية، لا سيما معاهد التمريض والبترول، تقبل الطلاب لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات دون الحصول على موافقات رسمية من وزارة التعليم العالي، وهو ما يؤدي إلى إهدار مستقبل الطلاب وأعمارهم، حيث يفاجأون بعدم الاعتراف بهذه الشهادات أو اضطرارهم للانتقال إلى مسارات تعليمية أخرى دون فائدة حقيقية.

وأكد أن هذه المعاهد تستغل غياب الرقابة، وتواصل عملها دون تدخل حاسم، رغم الاكتفاء بإعلانات ورقية على الجدران، ما يفتح الباب أمام ممارسات النصب والاحتيال، خاصة في القرى والمناطق غير المؤهلة.

وطالب المقترح باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، تشمل إغلاق المعاهد المخالفة فور الإعلان عن نفسها، وتشديد العقوبات على القائمين عليها، وإحالة المخالفات إلى القانون الجنائي، حماية لأبناء الوطن من ضياع مستقبلهم التعليمي.

كما دعا النائب إلى إحالة المقترح إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لدراسته واتخاذ ما يلزم من توصيات تشريعية وتنفيذية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومعتمدة لأبناء الطلاب.