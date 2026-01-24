أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 24-1-2026

أعلنت بورصة الدواجن صباح اليوم السبت 24 يناير 2026 عن أحدث أسعار الدواجن حيث يتصدر سعر كيلو الفراخ البيضاء قائمة الخيارات الأكثر طلبًا من قبل المواطنين مقارنة بالفراخ الساسو والبلدي وتستمر أسعار الدواجن في التغير اليومي صعودًا وهبوطًا حسب حركة العرض والطلب في السوق المحلية إلى جانب تأثير أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج وتكاليف النقل.



أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 66 الي 77 جنيهًا،

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 86 و 96 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 100 و120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 180 و 200 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 24-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 130 و115 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 120 و135 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 130 و150 جنيهًا للكرتونة.



اسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 24 يناير 2026 في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت الساسو: 8 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو بيور: 9 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي: 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الهجين: 6 جنيهات.

سعر الكتكوت جيل ثان: 7 جنيهات.

سعر الكتكوت روزي بيور: 6 جنيهات