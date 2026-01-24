محمد رجب يعلن انطلاق تصوير "قطر صغنطوط" استعداداً لعرضه في رمضان

أعلن الفنان محمد رجب ، عن انطلاق تصوير مسلسله الجديد «قطر صغنطوط»، الذى ينافس به فى السباق الرمضانى 2026، وذلك بعد عدة تأجيلات.

ونشر محمد رجب ، صورة من خلال حسابه الرسمى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق: «بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل قطر صغنطوط رمضان 2026، إنتاج استاذ محمود شاهين، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج هانى حمدي».

وتعاقد الفنان محمد رجب، على بطولة مسلسل «قطر صغنطوط» للخوض به فى السباق الرمضانى المقبل، ليحجز محمد رجب لنفسه مكانًا وسط نجوم رمضان 2026.

ويُعد مسلسل «قطر صغنطوط» من بطولة الفنان محمد رجب، إنتاج ممدوح شاهين، تأليف محمد سمير مبروك،إخراج هانى حمدي، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى أبطال العمل، الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.