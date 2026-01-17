رمضان 2026 .. محمد رجب يبدأ تصوير مسلسل السبت المقبل

يستعد الفنان محمد رجب، لبدء تصوير مسلسله "قطر ضغنطوط" وبعد انتهاء التحضيرات الأولية للعمل وتعاقد عدد من الفنانين على المشاركة فيه والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان ٢٠٢٦.

وصرح الفنان محمد رجب في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما نشر الفترة الأخيرة عن توقف المسلسل وخروجه من السباق الرمضاني، بسبب مشاكل إنتاجية.

وأكد انه لا يفهم الاستفادة من هذه الشائعات والغرض منها وأن الفترة الماضية كانت التحضيرات مستمرة لبدء التصوير والمقرر أن يبدأ يوم السبت القادم الموافق ٢٤ يناير

مسلسل "قطر صغنوط"

مسلسل "قطر صغنوط" بطولة محمد رجب، أحمد بدير، رنا رئيس، كريم عفيفي، غفران، عايدة رياض، من تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج هاني حمدي.