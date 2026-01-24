مستقبل وطن يفتتح المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالغردقة

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمدينة الغردقة، في خطوة تعكس التزام الحزب بدعم المنظومة الصحية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكدت الحزب أن تدشين بنك الدم الإقليمي تم على النفقة الخاصة لأمين العمل الجماهيري، إيمانًا بأهمية الدور المجتمعي في دعم الدولة، وتعزيز الشراكة بين الجهود الرسمية والمبادرات المجتمعية لخدمة أبناء المحافظة.

وشهد الافتتاح حضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدينة الغردقة، ووكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، حيث أشاد الحضور بأهمية المركز ودوره المحوري في دعم القطاع الصحي.

وتزامن افتتاح المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمدينة الغردقة مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي الـ56، ليُعد إضافة نوعية للمنشآت الصحية بالمحافظة في هذه المناسبة الوطنية.

ويخدم المركز الجديد محافظة البحر الأحمر بالكامل، ولا يقتصر على مدينة الغردقة فقط، بل يمتد نطاق خدماته ليشمل عددًا من محافظات الصعيد، بما يسهم في توفير الدم ومشتقاته للمستشفيات والحالات الطارئة بشكل آمن ومنظم.

ويضم المركز أربعة أقسام رئيسية، يأتي في مقدمتها قسم التبرع، والذي يحتوي على أربع كراسي تبرع ثابتة وخمس كراسي متحركة، ويعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع.

كما يضم قسم الفحص السيرولوجي، حيث يتم فحص عينات المتبرعين للتأكد من خلوها من فيروسات بي وسي والإيدز وبكتيريا الزهري، باستخدام أجهزة Chemiluminescence الحديثة، إلى جانب فحص الحمض النووي (NAT)، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والجودة.

ويشمل المركز أيضًا قسم المشتقات، المجهز بعدد جهازين طرد مركزي لفصل مشتقات الدم المختلفة، بالإضافة إلى جهاز تجميد سريع، فضلًا عن قسم الصرف المختص بإجراء اختبارات الفصيلة والتوافق قبل صرف مشتقات الدم، لضمان توفير أكياس دم آمنة وفعالة للمرضى.