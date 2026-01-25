ادّعى تعمّدهم تعطيل العمل.. تجديد حبس مُروّج فيديو مُزيف عن وحدة مرور بالجيزة

جدّد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معه لاتهامه بالادعاء بقيام العاملين بإحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بإحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14/الجاري، حال توجه المذكور إلى وحدة المرور المشار إليها لاستخراج شهادة بيانات لسيارة ملك أحد أصدقائه، قام الموظف المسؤول بإفهامه بعدم إمكانية استخراج الشهادة لعدم حمله توكيلًا من مالك السيارة، ووجَّهه بالعودة بعد استيفاء الأوراق. فقام المذكور بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في محاولة لدفعهم لإنهاء الإجراءات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.