انطلاق التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

بدأت منطقة الإسكندرية الأزهرية أعمال التصحيح لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، عقب الانتهاء من الامتحانات، وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العمل ودقة مراجعة أوراق الإجابة.

وتابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الكنترولين ومركزي التصحيح للشهادتين، للاطمئنان على حسن سير العمل، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التقدير والمراجعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم الوقوف على انتظام أعمال الكنترول والتصحيح في أجواء يسودها الانضباط والدقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية خلال جولته على ضرورة تحري الدقة والعدالة في تصحيح أوراق الإجابة، وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن خروج النتائج في صورتها الصحيحة.