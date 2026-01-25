قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة

إسراء أشرف

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم ملف بقاء نجمه البرتغالي روبن نيفيز، بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب ووكيل أعماله على تمديد عقده لثلاثة مواسم جديدة، في خطوة تعكس تمسّك الطرفين باستمرار الشراكة.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن المباحثات بين إدارة الهلال ونيفيز شهدت تقدّمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، في ظل أجواء إيجابية سادت المفاوضات، خاصة مع شعور اللاعب وعائلته بالاستقرار التام داخل المملكة، إلى جانب القناعة الكبيرة لدى الإدارة بأهمية دوره داخل الفريق باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي لعب دورًا حاسمًا في تسريع المفاوضات، بعدما أبدى رغبة واضحة في إنهاء الملف سريعًا، وضغط خلال الأيام العشرة الأخيرة للوصول إلى اتفاق نهائي يُبقيه ضمن صفوف الهلال.

ومن المنتظر أن يكشف النادي عن تفاصيل العقد الجديد فور الانتهاء من الجوانب القانونية والإجرائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن استمرار قائد إيقاع خط الوسط مع "الزعيم" لعدة سنوات مقبلة.

ويعيش روبن نيفيز، صاحب الـ28 عامًا، موسمًا مميزًا مع الهلال، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى، ليؤكد قيمته الفنية وتأثيره الكبير داخل الفريق.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

الدوريتوس

في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

