"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم ملف بقاء نجمه البرتغالي روبن نيفيز، بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب ووكيل أعماله على تمديد عقده لثلاثة مواسم جديدة، في خطوة تعكس تمسّك الطرفين باستمرار الشراكة.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن المباحثات بين إدارة الهلال ونيفيز شهدت تقدّمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، في ظل أجواء إيجابية سادت المفاوضات، خاصة مع شعور اللاعب وعائلته بالاستقرار التام داخل المملكة، إلى جانب القناعة الكبيرة لدى الإدارة بأهمية دوره داخل الفريق باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي لعب دورًا حاسمًا في تسريع المفاوضات، بعدما أبدى رغبة واضحة في إنهاء الملف سريعًا، وضغط خلال الأيام العشرة الأخيرة للوصول إلى اتفاق نهائي يُبقيه ضمن صفوف الهلال.

ومن المنتظر أن يكشف النادي عن تفاصيل العقد الجديد فور الانتهاء من الجوانب القانونية والإجرائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن استمرار قائد إيقاع خط الوسط مع "الزعيم" لعدة سنوات مقبلة.

ويعيش روبن نيفيز، صاحب الـ28 عامًا، موسمًا مميزًا مع الهلال، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى، ليؤكد قيمته الفنية وتأثيره الكبير داخل الفريق.