التعليم تبدأ تدريب معلمي الابتدائي والإعدادي على المناهج المطورة للفصل الدراسي الثاني

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أول أيام الإجازة الصيفية لنصف العام الدراسي تدريب معلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية بكافة أنحاء الجمهورية على مناهج الفصل الدراسي الثاني المطورة، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهدت قاعات الفيديو كونفرانس حضورا مكثفا لمعلمي مختلف المواد والمراحل، حيث انطلق التدريب من خلال مستشاري المواد والفرق المعاونة لهم، تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام.

ويتضمن التدريب طبيعة المناهج المطورة وأساليب الشرح والتركيز على كيفية إيصال المعلومات للطلاب بسهولة ويسر.