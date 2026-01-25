استراتيجية الدفاع الأمريكية 2026 ومستقبل السوشيال ميديا على الأطفال في حلقة اليوم من مطروح للنقاش

ناقشت حلقة اليوم من برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، عددًا من القضايا الدولية البارزة، في مقدمتها وثيقة البنتاجون الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية، والتحركات الأوروبية الرامية إلى تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرقت الحلقة إلى ما كشفته وثيقة البنتاجون بشأن استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي تعكس تحولًا واضحًا ومتوقعًا في ملامح السياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد الصريح على دعم واشنطن لسياسة «السلام من خلال القوة»، واستعداد وزارة الدفاع الأمريكية لمواجهة أي تهديدات تمس أمن الولايات المتحدة، فضلًا عن إعادة تقييم الدور الأمريكي داخل حلف الناتو وطبيعة العلاقات مع أوروبا.

وتناولت الوثيقة موقف واشنطن من البرنامج النووي الإيراني، والتشديد على عدم السماح بامتلاك إيران أسلحة نووية، إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لتعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية، وتقوية المصالح المشتركة بين واشنطن وتل أبيب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتأمين السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا، ناقشت الحلقة التحديات التي تواجه الحكومات الأوروبية في مساعيها لفرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، عبر تحديد حد أدنى للعمر لا يقل عن 16 عامًا، وذلك في ظل تزايد التحذيرات الصادرة عن جهات متخصصة بشأن التأثيرات السلبية لهذه المنصات على الأطفال والمراهقين، كما سلطت الضوء على الصعوبات المتعلقة بآليات التنفيذ وإلزام المنصات الرقمية بتطبيق هذه القيود.

وطرحت الحلقة عددًا من التساؤلات، من بينها: هل يعكس تقليص الدعم الأمريكي للحلفاء تحولًا في الدور العالمي للولايات المتحدة؟ وهل تنجح التحركات الأوروبية في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي؟