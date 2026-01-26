قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 467 ألفًا و948 خدمة طبية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة السويس خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورؤية «مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قدمت 340 ألفًا و385 خدمة طبية، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المسائية بمستشفى السويس العام، وتنفيذ 28 قافلة علاجية، استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا وقدمت خدماتها لـ26 ألفًا و281 مواطنًا.

تطور ملحوظ في البنية التحتية والخدمات

وأشار إلى تطور ملحوظ في البنية التحتية والخدمات المقدمة، من خلال استحداث تخصصات طبية جديدة وتجهيزات حديثة لرفع جودة الرعاية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات العمرية.

وفي مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 124 ألفًا و563 خدمة طبية، تضمنت خدمات الاستقبال والعيادات والصحة الإنجابية التي استفادت منها 76 ألفًا و141 سيدة، إلى جانب تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لـ15 ألفًا و845 مواطنًا من مختلف المراحل العمرية.

وأكدت الدكتورة ماري صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استمرار تطوير الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في المجالات الطبية والتنمية البشرية، مع تكثيف الحملات التوعوية عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات لنشر الإرشادات الصحية وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية والوقاية من الأمراض، إلى جانب  تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وبناء ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

الصحة محافظة السويس 2025 وزارة الصحة والسكان المستشفيات مصر 2030

