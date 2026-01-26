مجلات تجارة عين شمس تدخل قاعدة بيانات سكوبس العالمية

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن تبني الكلية خطة استراتيجية طموحة تستهدف رفع تصنيف المجلات العلمية الصادرة عنها وتأهيلها للانضمام إلى قاعدة بيانات Scopus العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي للبحث العلمي المصري ورفع معدلات التأثير الأكاديمي.



وأوضح عميد الكلية أن هذه الخطة، التي أقرها مجلس الكلية خلال جلسته المنعقدة في 21 يناير، تأتي في إطار رؤية شاملة لتحويل كلية التجارة إلى مركز بحثي مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن إتاحة الإنتاج العلمي للكلية أمام الباحثين والمؤسسات الأكاديمية حول العالم.



وأكد الدكتور فريد محرم أن الانضمام إلى قاعدة بيانات «سكوبس» لا يُعد إجراءً تنظيميًا فحسب، بل يمثل اعترافًا دوليًا بجودة المحتوى العلمي، مشيرًا إلى أن «سكوبس»، التابعة لمؤسسة «إلسيفير» العالمية، تُعد أكبر قاعدة بيانات للملخصات والاستشهادات المرجعية، وتخضع لمعايير صارمة في تقييم الدوريات العلمية.



وأشار عميد الكلية إلى أن إدراج مجلات «تجارة عين شمس» ضمن هذه القاعدة من شأنه رفع معدلات الاستشهادات المرجعية لأبحاث أعضاء هيئة التدريس، وزيادة معامل التأثير العلمي للكلية، بما ينعكس إيجابًا على تصنيف جامعة عين شمس في التصنيفات الدولية الكبرى مثل QS وTimes Higher Education.



وكشف الدكتور فريد محرم عن إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير منظومة النشر العلمي بالكلية، تشمل تحديث المجلات رقميًا، وتطوير سياسات التحكيم والنشر باللغة الإنجليزية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لضمان توافق المجلات مع المعايير التقنية والأكاديمية العالمية، تمهيدًا لتحويلها إلى دوريات ذات طابع دولي تستقطب أبحاثًا من باحثين من مختلف دول العالم.



وأكد عميد كلية التجارة تصريحاته

أن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير المجلات الأكاديمية يُعد أحد المحاور الرئيسية لبناء سمعة أكاديمية مستدامة، موضحًا أن هذا التوجه يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.