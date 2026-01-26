إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على تعرض عناصر من قوات الدرك لتهديد من مستوطن مسلح

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ،استدعاء السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا للاحتجاج الشديد وتوضيح ملابسات تعرض ضابطين من قوات الدرك الإيطالية "كارابينييري" يعملان في القنصلية الإيطالية في القدس للتهديد والاستجواب من مستوطن إسرائيلي مسلح.

وأوضح وزارة الخارجية الإيطالية – في بيان اليوم /الاثنين/ – أنه تم توقيف الضابطين في الأراضي الفلسطينية قرب رام الله على الأرجح من قبل مستوطن تحت تهديد السلاح.

وقدمت السفارة الإيطالية احتجاجا رسميا للحكومة الإسرائيلية.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية أفادت بأن الضابطين كانا في زيارة تفتيشية أمس استعدادا لمهمة سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قرية قرب رام الله، ضمن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتعرضا لتهديد من رجل مسلح يرتدي ملابس مدنية يفترض أنه مستوطن إسرائيلي، وجه بندقية نحوهما ، واحتجزا بصورة غير قانونية و خضعا للاستجواب.