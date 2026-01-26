قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أخبار العالم

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على تعرض عناصر من قوات الدرك لتهديد من مستوطن مسلح

أ ش أ

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ،استدعاء السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا للاحتجاج الشديد وتوضيح ملابسات تعرض ضابطين من قوات الدرك الإيطالية "كارابينييري" يعملان في القنصلية الإيطالية في القدس للتهديد والاستجواب من مستوطن إسرائيلي مسلح.

وأوضح وزارة الخارجية الإيطالية – في بيان اليوم /الاثنين/ – أنه تم توقيف الضابطين في الأراضي الفلسطينية قرب رام الله على الأرجح من قبل مستوطن تحت تهديد السلاح.

وقدمت السفارة الإيطالية احتجاجا رسميا للحكومة الإسرائيلية.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية أفادت بأن الضابطين كانا في زيارة تفتيشية أمس استعدادا لمهمة سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قرية قرب رام الله، ضمن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتعرضا لتهديد من رجل مسلح يرتدي ملابس مدنية يفترض أنه مستوطن إسرائيلي، وجه بندقية نحوهما ، واحتجزا بصورة غير قانونية و خضعا للاستجواب.

