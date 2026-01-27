مستشفى دمياط العام يحصد المركز الثالث جمهورياً في مسابقة الحالات الإكلينيكية

حقق قسم الجلدية بمستشفى دمياط العام إنجازاً نوعياً بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الحالات الإكلينيكية، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر D.M.S السنوي.

​وجاء هذا التفوق من خلال عرض حالة إكلينيكية نادرة لمرض (Scleroderma)، قدمتها الدكتورة سوزان سعد صديق، استشاري الأمراض الجلدية، حيث نال أسلوب التعامل العلمي مع الحالة وتحسنها الملحوظ إشادة واسعة من لجنة التحكيم والمتخصصين المشاركين في المؤتمر.

وعلى هذا الصعيد هنأ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق و فريق القسم بالمستشفى بقيادة الدكتور محمد اللبان مدير المستشفى العام على هذا الإنجاز الذى يعكس تضافر الجهود الإدارية والطبية للارتقاء بمستوى الخدمات التخصصية.

​ويعد هذا التتويج ثمرة لجهد فريق طبي متميز بالقسم تحت قيادة الدكتور حازم الحسني رئيس قسم الجلدية، وبمشاركة نخبة من الكفاءات الطبية وهم: د. سوزان صديق، د. غادة الخضري، والدكتورة رانيا حسن؛ ليؤكد مستشفى دمياط العام مجدداً قدرته على المنافسة والتميز بين كبرى المؤسسات الطبية بجمهورية مصر العربية.