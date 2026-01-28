قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمنحة في مجال الاقتصاد الأزرق | 2026

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاونها مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM S&T Centre)، تعلن الأكاديمية عن فتح باب التقدم لمنحة:

Joint NAM S&T Centre – ZMT Bremen (Germany) Fellowship Programme on Blue Economy in Tropical Coastal Marine Research وذلك للعام 2026.

ويُنظم البرنامج بالتعاون مع مركز ليبنتس للبيئة المائية الاستوائية (ZMT) بمدينة بريمن – ألمانيا، لمدة ثلاثة أشهر خلال عام 2026.

ويشجع البرنامج العلماء والباحثين من الدول الأعضاء في مركز NAM S&T على تقديم مقترحات بحثية في مجال الاقتصاد الأزرق، بما يسهم في تعزيز الأبحاث الهادفة إلى إيجاد حلول مستدامة، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من التعاون العلمي بين معهد ZMT بجامعة بريمن وعدد من المعاهد البحرية المرموقة بمدينة بريمن.

آلية الاختيار:

يتم اختيار المرشحين بناءً على الجودة العلمية للمقترح البحثي المقدم.

التمويل والمزايا:

* يتحمل مركز NAM S&T نفقات السفر الدولية.

* يقدم مركز ZMT مرتبًا شهريًا قدره 1250 يورو لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة بمدينة بريمن – ألمانيا.

إجراءات ومواعيد التقديم:

على السادة الباحثين الراغبين في التقدم للمنحة استيفاء استمارة المشاركة معتمدة ومختومة من جهة الباحث، وإرسالها إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية مع مركز NAM S&T داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في موعد أقصاه 29 يناير 2026، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

لمزيد من التفاصيل وشروط التقدم وتحميل استمارة الترشيح:

يرجى زيارة الروابط التالية:

www.namstct.org

https://www.leibniz-zmt.de/en/research/scientific-departments.html

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

