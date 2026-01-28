قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة
أول استجواب في البرلمان| مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أعنف نوات الشتاء تضرب البلاد.. أمطار غزيرة ورياح عاتية

أعنف نوات الشتاء تضرب البلاد.. أمطار غزيرة ورياح عاتية
أعنف نوات الشتاء تضرب البلاد.. أمطار غزيرة ورياح عاتية
إسراء عبدالمطلب

تستعد مصر لمواجهة واحدة من أعنف نوات الشتاء لهذا الموسم، والتي تحمل معها موجات من الأمطار الغزيرة ونشاط رياح شديد، مؤثرة على معظم أنحاء البلاد، وخاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تأثيرات هذه النوة على الحياة اليومية والملاحة البحرية والزراعة والصيد، داعية إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

النوة

النوات هي ظاهرة جوية شتوية تتكرر سنويًا في مصر، وتشكل جزءًا من النظام المناخي للبحر المتوسط. وتنشأ النوات نتيجة التقاء تيارات هوائية باردة مع أخرى دافئة، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية واضطراب في الملاحة البحرية.

 نوة "الكرم" التي بدأت اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، من أطول النوات وأكثرها تأثيرًا على السواحل الشمالية، حيث تستمر حوالي 7 أيام، وتتميز برياح غربية قوية، وأمطار غزيرة، واضطراب شديد في البحر وارتفاع الأمواج، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وحدوث صقيع في بعض المناطق. وسميت نوة "الكرم" لكثرة أمطارها وطول مدتها، ما يجعلها أحد أبرز الظواهر الجوية التي تتطلب الحذر.

التفاصيل الجوية اليوم

تشير توقعات الأرصاد إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 17 عقدة، ومستوى الرؤية إلى 4000 متر. 

كما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما يُتوقع اضطراب شديد في البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، ورياح تتراوح من الغربية إلى الجنوبية الغربية.

بالنسبة للبحر الأحمر، فالطقس معتدل نسبيًا، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2011
6 أكتوبر2110
بنهــــا2011
دمنهور1910
وادى النطرون2111
كفر الشيخ2010
بلطيم1910
المنصورة1911
الزقازيق2011
شبين الكوم1910
طنطا1910
دمياط2112
بورسعيد2012
الإسماعيلية2308
السويس2308
العريش2110
رفح2010
رأس سدر2110

تأثير النوة والإجراءات الاحترازية

تتوقع هيئة الأرصاد أن تؤدي النوة إلى توقف الصيد، وتأثر الملاحة البحرية، وصعوبة الحركة على الطرق بسبب الرمال والأتربة، خاصة في شمال البلاد. ونصحت المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة، وتوخي الحذر عند القيادة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لتجنب أي مخاطر محتملة. كما دعت الهيئة المزارعين إلى اتخاذ الاحتياطات لحماية المحاصيل من الأمطار الغزيرة والصقيع المتوقع ليلًا.

مع بدء نوة "الكرم"، يبقى اليقظة والالتزام بتحذيرات الأرصاد الجوية ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة على السواحل الشمالية، بينما يستمر تأثير الرياح والأمطار على معظم أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة، ما يجعل من هذه النوة إحدى أشد النوات الشتوية تأثيرًا هذا العام.

النوة الأرصاد الأمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

بالصور

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد