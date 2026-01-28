أعنف نوات الشتاء تضرب البلاد.. أمطار غزيرة ورياح عاتية

تستعد مصر لمواجهة واحدة من أعنف نوات الشتاء لهذا الموسم، والتي تحمل معها موجات من الأمطار الغزيرة ونشاط رياح شديد، مؤثرة على معظم أنحاء البلاد، وخاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تأثيرات هذه النوة على الحياة اليومية والملاحة البحرية والزراعة والصيد، داعية إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

النوة

النوات هي ظاهرة جوية شتوية تتكرر سنويًا في مصر، وتشكل جزءًا من النظام المناخي للبحر المتوسط. وتنشأ النوات نتيجة التقاء تيارات هوائية باردة مع أخرى دافئة، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية واضطراب في الملاحة البحرية.

نوة "الكرم" التي بدأت اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، من أطول النوات وأكثرها تأثيرًا على السواحل الشمالية، حيث تستمر حوالي 7 أيام، وتتميز برياح غربية قوية، وأمطار غزيرة، واضطراب شديد في البحر وارتفاع الأمواج، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وحدوث صقيع في بعض المناطق. وسميت نوة "الكرم" لكثرة أمطارها وطول مدتها، ما يجعلها أحد أبرز الظواهر الجوية التي تتطلب الحذر.

التفاصيل الجوية اليوم

تشير توقعات الأرصاد إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 17 عقدة، ومستوى الرؤية إلى 4000 متر.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما يُتوقع اضطراب شديد في البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، ورياح تتراوح من الغربية إلى الجنوبية الغربية.

بالنسبة للبحر الأحمر، فالطقس معتدل نسبيًا، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 11 6 أكتوبر 21 10 بنهــــا 20 11 دمنهور 19 10 وادى النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 10 بلطيم 19 10 المنصورة 19 11 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 19 10 دمياط 21 12 بورسعيد 20 12 الإسماعيلية 23 08 السويس 23 08 العريش 21 10 رفح 20 10 رأس سدر 21 10

تأثير النوة والإجراءات الاحترازية

تتوقع هيئة الأرصاد أن تؤدي النوة إلى توقف الصيد، وتأثر الملاحة البحرية، وصعوبة الحركة على الطرق بسبب الرمال والأتربة، خاصة في شمال البلاد. ونصحت المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة، وتوخي الحذر عند القيادة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لتجنب أي مخاطر محتملة. كما دعت الهيئة المزارعين إلى اتخاذ الاحتياطات لحماية المحاصيل من الأمطار الغزيرة والصقيع المتوقع ليلًا.

مع بدء نوة "الكرم"، يبقى اليقظة والالتزام بتحذيرات الأرصاد الجوية ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة على السواحل الشمالية، بينما يستمر تأثير الرياح والأمطار على معظم أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة، ما يجعل من هذه النوة إحدى أشد النوات الشتوية تأثيرًا هذا العام.