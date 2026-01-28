قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: نبتكر أفكار غير تقليدية لمواجهة التحديات أمام الدولة

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عدد من الفعاليات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها تشريف الرئيس لفعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، والتي حملت كلمته فيها عدة رسائل قوية، من أبزرها أن احتفالنا هذا العام يأتي في وقت يضج العالم بصراعات على الأرض والموارد والنفوذ، ويشهد صدامات أيديولوجية واقتصادية، وتحديات غير مسبوقة، تهز أركان الدول، وتبدد مقدرات الشعوب، لكن الدولة المصرية تواصل أداء دورها الإقليمي والدولي التاريخي، وثابتة على مبادئها الراسخة برفض العنف، والدعوة إلى السلام، والتمسك بسياسة البناء والرخاء، ورفض الاستيلاء على مقدرات الآخرين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى رسائل أخرى حملها مضمون كلمة الرئيس في الاحتفالية وتتمثل في تأكيد مصر رفضها القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء ميليشيات وكيانات، موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية، فهذه هذه الممارسات في دول جوارها تعتبرها مصر خطاً أحمر لن تسمح بتجاوزه لمساسها المباشر بأمنها القومي.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك تأكيد أيضا للرئيس أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة مدروسة، وبإرادة لا تلين، وعزيمة لا تنكسر، في الطريق الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا وثرواتنا، بهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها، وهو ما يدفعنا كحكومة لتكثيف جهودنا جميعا من أجل العمل على تحقيق ذلك، وبذل أقصى الجهد لبناء أجيال واعدة، وتأهيل كوادر شابة في مختلف المجالات ليكونوا القاطرة التي تدفع الدولة إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء لتشديد رئيس الجمهورية في كلمته بالاحتفالية على ضرورة الاهتمام المستمر بإصلاح مؤسسات الدولة من خلال خطط واضحة، وبرامج متطورة ذات جدارة لتطويرها. 

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن نكون جميعا كمسئولين مهتمين بإصلاح كل المؤسسات التابعة لنا، وأن نتأكد في الوقت نفسه من وصول هذه الإصلاحات إلى مختلف المستويات بتلك المؤسسات، وحتى أصغر موظف بها، باعتبار أن هذا هو التحدي الحقيقي أمامنا.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التركيز أكثر والاهتمام بالعنصر البشري، وتطوير أدائه لأنه هو المنوط بتنفيذ مختلف المستهدفات، ونحن ندرك أن هناك تحديات تواجهنا، ولكن يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لخدمة بلدنا، انطلاقا من اتباع نهج وأفكار ابتكارية غير تقليدية  لمواجهة لتلك التحديات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من اللقاءات التي عقدها الرئيس خلال حضوره أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، ومنها لقاء سيادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترحيب رئيس الجمهورية ودعمه لمبادرة الرئيس ترامب بإنشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، فضلا عن اهتمام الرئيس الأمريكي بقضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية ومحورية بالنسبة لمصر.

كما أشار رئيس الوزراء لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعوته للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم. 

وفي الشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته في احتفالية "جائزة مصر للتميّز الحكومي" في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يأتي كإحدى ثمار التعاون الممتد بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، وفقاً للاستراتيجية المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلته تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الصحية، ومنها تفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة أمس، وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، الذي يعد أحدث المنشآت الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات كليوباترا بشرق القاهرة، مؤكدا أن جولاته التفقدية بهذه المنشآت يأتي في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن مسيرة العمل تمضي قدما في مجال الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطن المصري، وفق توجيهات الرئيس، وتبذل الحكومة لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة.

رئيس الوزراء مدبولي اجتماع الحكومة العاصمة الجديدة المؤسسات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الكتاب ينظم ورشة للخط العربي للطلاب الوافدين

الملتقى بالجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء

مجلة نور

ورشة أورجامي ورسومات مبهجة تضع البسمة على وجوه الأطفال في معرض الكتاب

بالصور

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد