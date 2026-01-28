قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
خالد أبو بكر: استقلال القضاء في مصر خط أحمر لا يجوز المساس به

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ استقلال القضاء في مصر يمثل ركيزة أساسية للدولة الحديثة، مؤكداً أن أي مساس بسيادة القضاء أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن البيان الصادر عن قضاة مصر جاء لقطع الطريق أمام محاولات إثارة البلبلة وتصيد الأخطاء، مشيراً إلى أن البيان كان واضحاً وصريحاً في التأكيد على حياد الدولة وعدم تدخلها في عمل القضاء أو أي من مؤسساته.

وأوضح أبو بكر أن الدولة تحرص على استقلال القضاء بكامل مؤسساته، وأنه لا دور لأي طرف خارجي أو داخلي في تعيينات النيابة العامة أو ترقيات القضاة، موضحاً أن كل هذه الأمور هي شأن داخلي للقضاة أنفسهم، وأن البيان يعكس وضوح الرؤية وأهمية حماية مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة.

وأكد أبو بكر أن هذا الموقف يرسخ ثقافة احترام القضاء في المجتمع، ويضع حدوداً واضحة لأي محاولات خارجية للتأثير على القضاة، مؤكداً أن رجال الدولة من قضاة مصر يقفون خلف الرئيس في سياساته لدعم استقلال القضاء، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً للحفاظ على مؤسسات الدولة ومبادئ العدالة.

