خالد أبو بكر: استقلال القضاء في مصر خط أحمر لا يجوز المساس به

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ استقلال القضاء في مصر يمثل ركيزة أساسية للدولة الحديثة، مؤكداً أن أي مساس بسيادة القضاء أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن البيان الصادر عن قضاة مصر جاء لقطع الطريق أمام محاولات إثارة البلبلة وتصيد الأخطاء، مشيراً إلى أن البيان كان واضحاً وصريحاً في التأكيد على حياد الدولة وعدم تدخلها في عمل القضاء أو أي من مؤسساته.

وأوضح أبو بكر أن الدولة تحرص على استقلال القضاء بكامل مؤسساته، وأنه لا دور لأي طرف خارجي أو داخلي في تعيينات النيابة العامة أو ترقيات القضاة، موضحاً أن كل هذه الأمور هي شأن داخلي للقضاة أنفسهم، وأن البيان يعكس وضوح الرؤية وأهمية حماية مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة.

وأكد أبو بكر أن هذا الموقف يرسخ ثقافة احترام القضاء في المجتمع، ويضع حدوداً واضحة لأي محاولات خارجية للتأثير على القضاة، مؤكداً أن رجال الدولة من قضاة مصر يقفون خلف الرئيس في سياساته لدعم استقلال القضاء، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً للحفاظ على مؤسسات الدولة ومبادئ العدالة.