خالد أبو بكر: نقاشات اللجنة التشريعية حول تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي نموذج للموضوعية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ جلسات اللجنة التشريعية التي ناقشت تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي عكست مستوىً جيدًا من الموضوعية في صنع القرار.

وأوضح أبو بكر أن نسبة الموافقة التي بلغت 12 عضوًا مقابل 9 أعضاء معارضين تظهر تعددية الآراء في البرلمان، دون أن يكون هناك انحياز أو ضغط على النواب.

وأضاف مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النموذج يعكس أهمية العمل الجماعي والنقاش العقلاني، كما يؤكد على ضرورة استمرار الإعلام في متابعة هذه الجلسات لتوضيح مواقف النواب أمام الرأي العام، ما يعزز ثقافة الشفافية والمساءلة.

وشدد أبو بكر على أن الإعلام يمثل أداة أساسية لضبط العمل البرلماني وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، مشيراً إلى أن التغطية الدقيقة لمناقشات البرلمان تمنح الشعب صورة واضحة عن عمل ممثليه، وتساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.