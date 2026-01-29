قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أبو الغيط يبدأ أول زيارة رسمية لنيودلهي لتعزيز التعاون العربي – الهندي

أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس 29 يناير 2026، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الهند، وذلك بدعوة من وزارة الشئون الخارجية الهندية، للمشاركة في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى.

وصرّح السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط سيشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي _ الهندي، المقرر عقده في 31 يناير الجاري بنيودلهي، بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى جانب الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي، ومشاركة واسعة من أصحاب وزراء الخارجية العرب.

وأضاف رشدي أنه من المقرر أن يقوم الأمين العام بافتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية – الهندية، بحضور عدد من كبار المسئولين الهنود، من بينهم وزير الدولة للشئون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ، إلى جانب سفراء الدول العربية في نيودلهي، ولفيف من رجال الأعمال والشركات من الجانبين العربي والهندي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن عقد لقاء جماعي بين أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب من جهة، ورئيس وزراء الهند من جهة أخرى، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن لقاء ثنائي مع وزير الشئون الخارجية الهندي لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات العربية – الهندية.

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام سيشارك كذلك خلال الزيارة في ندوة حول "المشهد العالمي المتغير وتأثيره على المنطقة العربية"، والتي ينظمها مركز أبحاث المجلس الهندي للشئون العالمية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العاصمة الهندية نيودلهي جمهورية الهند السفير جمال رشدي المنطقة العربية وزير الشؤون الخارجية الهندي وزراء الخارجية العرب رئيس وزراء الهند ريم بنت إبراهيم الهاشمي الإمارات مجلس جامعة الدول العربية الدكتور سوبرامانيام جايشانكار منتدى التعاون العربي الهندي نيودلهي جامعة الدول العربية

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

الجيش الفنزويلي يعلن ولاءه للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

