أبو الغيط يبدأ أول زيارة رسمية لنيودلهي لتعزيز التعاون العربي – الهندي

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس 29 يناير 2026، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الهند، وذلك بدعوة من وزارة الشئون الخارجية الهندية، للمشاركة في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى.

وصرّح السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط سيشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي _ الهندي، المقرر عقده في 31 يناير الجاري بنيودلهي، بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى جانب الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي، ومشاركة واسعة من أصحاب وزراء الخارجية العرب.

وأضاف رشدي أنه من المقرر أن يقوم الأمين العام بافتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية – الهندية، بحضور عدد من كبار المسئولين الهنود، من بينهم وزير الدولة للشئون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ، إلى جانب سفراء الدول العربية في نيودلهي، ولفيف من رجال الأعمال والشركات من الجانبين العربي والهندي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن عقد لقاء جماعي بين أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب من جهة، ورئيس وزراء الهند من جهة أخرى، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن لقاء ثنائي مع وزير الشئون الخارجية الهندي لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات العربية – الهندية.

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام سيشارك كذلك خلال الزيارة في ندوة حول "المشهد العالمي المتغير وتأثيره على المنطقة العربية"، والتي ينظمها مركز أبحاث المجلس الهندي للشئون العالمية.