تحقيقات وملفات

محافظ جنوب سيناء يوجّه ببدء إنشاء المنطقة الخدمية بساحة انتظار النقل الثقيل بطابا

ايمن محمد

تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية بساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة طابا، ووجّه بالبدء في أعمال إنشاء المنطقة الخدمية بالمشروع عقب التشغيل التجريبي للساحة، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وتعزيز عوامل السلامة على الطرق.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال المنطقة الخدمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق التكامل في الخدمات المقدمة لقائدي الشاحنات والسيارات، ويسهم في تنظيم حركة النقل ومنع تكدس الشاحنات على الطرق السريعة، بما يعزز من عوامل السلامة المرورية ويرفع كفاءة منظومة النقل.

ورافق المحافظ خلال المتابعة كلٌّ من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الكهرباء، ومدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة طابا، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق المختلفة، والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جاهزية البنية التحتية اللازمة للمشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن ساحة انتظار النقل الثقيل والمنطقة الخدمية الملحقة بها تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمحافظة، لما لها من دور في الحد من المخاطر الناتجة عن تكدس الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء نويبع البحري، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة،

 مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية في مختلف مدن .

جنوب سيناء المحافظ طابا ساحة انتظار الشاحنات

