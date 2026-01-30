قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أول تعليق من السعودية على إتفاق قسد مع الحكومة السورية

محمود نوفل

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة، بالبيان الصادر عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وفي بيان لها ، اليوم (الجمعة)، قالت الخارجية السعودية إن المملكة تأمل بأن يسهم هذا الاتفاق الشامل في دعم مسيرة سوريا نحو السلام والأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويعزز وحدته الوطنية، وتجدّد دعمها الكامل لكافة الجهود التي بذلتها الحكومة السورية في حفاظها على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

كما ثمنت  المملكة تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية مع مساعي المملكة، والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تثبيت التهدئة والوصول لهذا الاتفاق

