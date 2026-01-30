الحكومة السورية: اتفاق شامل على وقف إطلاق النار مع قوات قسد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحكومة السورية، قالت إن اتفاق شامل على إيقاف إطلاق النار مع قوات قسد وتفاهم على عملية دمج متسلسلة.



وأضافت الحكومة السورية، أن الاتفاق ينص على دخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، والاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول الأمن لمركز مدينتي الحسكة والقامشلي.



ولفتت الحكومة السورية، إلى أن الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين لمناطقهم،وأن الاتفاق يشمل دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين.



وأشارت الحكومة السورية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة.



