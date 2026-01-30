موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026 و11 شعبان 1447... يكثر البحث عنه عبر جوجل، لحرص المسلمين على اغتنام فضل يوم الجمعة والتبكير إلى الصلاة للحصول على الثواب العظيم، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم فى عدد من المحافظات.



موعد صلاة الجمعة فى القاهرة 12 و8 دقائق مساء.



مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر

٥:١٧ ص



الشروق

٦:٤٧ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:٠٨ م



صلاة العَصر

٣:٠٩ م



صلاة المَغرب

٥:٣٠ م



صلاة العِشاء

٦:٥٠ م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر

٥:١٩ ص



الشروق

٦:٤٩ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:١٠ م



صلاة العَصر

٣:١٠ م



صلاة المَغرب

٥:٣١ م



صلاة العِشاء

٦:٥١ م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر

٥:٢٤ ص



الشروق

٦:٥٤ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:١٤ م



صلاة العَصر

٣:١٣ م



صلاة المَغرب

٥:٣٤ م



صلاة العِشاء

٦:٥٥ م





حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان

ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، في شهر شعبان ؟".

وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.

وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.

حكم صيام يوم الجمعة تطوعا

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قد ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحًا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدًا للمسلمين، مؤكدًا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصًا إذا كان صيام قضاء فوائت.

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة قضاء ما عليها من صيام يوم السبت منفردًا.

وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء الصيام يوم السبت منفردًا؛ لأنه يوم إجازتي؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يباح قضاء فوائت الصيام يوم السبت منفردًادون يوم قبله أو بعده.