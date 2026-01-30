قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
البرادعي: التهديدات العسكرية ضد إيران تذكرنا بحرب العراق غير الشرعية
حنان شوقي : شوفت ليلة القدر وربنا دلني على الطريقة الصوفية
مشوفتش زيك..الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد أزمة إمام عاشور في الأهلي
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر اليوم بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
لي لي محمد أحمد صبيح تختتم الموسم بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
ديني

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026
موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026
شيماء جمال

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026 و11 شعبان 1447... يكثر البحث عنه عبر جوجل، لحرص المسلمين على اغتنام فضل يوم الجمعة والتبكير إلى الصلاة للحصول على الثواب العظيم، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم فى عدد من المحافظات.


موعد صلاة الجمعة فى القاهرة 12 و8 دقائق مساء.


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    

٥:١٧ ص
 

الشروق    

٦:٤٧ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠٨ م
 

صلاة العَصر    

٣:٠٩ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٣٠ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٥٠ م
 

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    

٥:١٩ ص
 

الشروق    

٦:٤٩ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:١٠ م
 

صلاة العَصر    

٣:١٠ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٣١ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٥١ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    

٥:٢٤ ص
 

الشروق    

٦:٥٤ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:١٤ م
 

صلاة العَصر    

٣:١٣ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٣٤ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٥٥ م
 


حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان

ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، في شهر شعبان ؟".

وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.

وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.

حكم صيام يوم الجمعة تطوعا

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قد ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحًا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدًا للمسلمين، مؤكدًا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصًا إذا كان صيام قضاء فوائت.

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة قضاء ما عليها من صيام يوم السبت منفردًا.

وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء الصيام يوم السبت منفردًا؛ لأنه يوم إجازتي؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يباح قضاء فوائت الصيام يوم السبت منفردًادون يوم قبله أو بعده.

موعد صلاة الجمعة صلاة الجمعة الجمعة مواقيت الصلاة القاهرة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

