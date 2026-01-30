قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر سوري يكشف تفاصيل الاتفاق على وقف إطلاق النار مع قسد

محمود نوفل

نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر حكومي القول أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية.


وذكر المصدر الحكومي : الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.


وأضاف المصدر السوري: الاتفاق يتضمن تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني "عين العرب" ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

وتابع المصدر : الاتفاق يشمل دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين

كما ختم المصدر حكومي: الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية " ‌‏قسد "  عن اتفاقها مع الحكومة السورية على دمج قواتها بالجيش على مراحل

وأشارت ‌‏قوات قسد في بيان لها إلى أنه تم الإتفاق وقف إطلاق النار في اتفاق شامل مع الحكومة السورية.

وذكرت ‌‏قسد قائلة :  الاتفاق مع الحكومة يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة مع تثبيت الموظفين المدنيين.


وقالت قسد: الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

وختمت قسد: الاتفاق يتضمن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

