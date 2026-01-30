ياسر الهضيبي: نتمنى أن يجعل رئيس الوفد الحزب معارضا قويا لصالح المواطن

قال الدكتور ياسر الهضيبي ، سكرتير عام حزب الوفد أن التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد بدأ في الساعة التاسعة صباحا ، وأتى الوفدين للتصويت لاختيار الرئيس القادم لحزب الوفد.

وأشار الهضيبي في تصريحات خاصة لـ " صدى إلى أننا نتمنى أن يحقق رئيس حزب الوفد القادم طموحات الوفدين ، ويعود بحزب الوفد إلى الشارع مرة آخري ، ويجعل من الوفد حزب معارض قوي لصالح المواطن وليس لصالح أي مواطن آخر.

وكان قد بدأ أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب صباح اليوم داخل مقر الانتخاب، وذلك منذ التاسعة صباحا.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد قد اطمأنت على جاهزية كافة اللجان وصناديق الاقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهد مقر الانتخاب انتظاما كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.