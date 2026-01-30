قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
90 يوما من غير موبايل.. الرئيس السيسي يشيد بـ الطالبات بكلية الطب المدني
الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث
الرئيس السيسي: الأوضاع الداخلية مستقرة رغم الأزمات العالمية ولدينا ما يكفي من السلع
السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية المصرية التطوير والتغيير
قطع مياه الشرب عن أبو حمص و3 قرى في البحيرة .. اعرف المواعيد
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية
الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ياسر الهضيبي: نتمنى أن يجعل رئيس الوفد الحزب معارضا قويا لصالح المواطن

ياسر الهضيبي ، سكرتير عام حزب الوفد
ياسر الهضيبي ، سكرتير عام حزب الوفد
معتز الخصوصي

قال الدكتور ياسر الهضيبي ، سكرتير عام حزب الوفد أن التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد بدأ في الساعة التاسعة صباحا ،  وأتى الوفدين للتصويت لاختيار الرئيس القادم لحزب الوفد.

وأشار الهضيبي في تصريحات خاصة لـ " صدى  إلى أننا نتمنى أن يحقق رئيس حزب الوفد القادم طموحات الوفدين ، ويعود بحزب الوفد إلى الشارع مرة آخري ، ويجعل من الوفد حزب معارض قوي لصالح المواطن وليس لصالح أي مواطن آخر.

وكان قد بدأ أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد الإدلاء  بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب صباح اليوم داخل مقر الانتخاب، وذلك منذ التاسعة صباحا.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد قد اطمأنت على  جاهزية كافة اللجان وصناديق الاقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهد مقر الانتخاب انتظاما كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

ياسر الهضيبي حزب الوفد الوفد انتخابات الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

الدردير عن أزمه إمام عاشور: لو كان في الزمالك ما كان قعد دقيقة واحدة

ترشيحاتنا

تسلا سايبرتراك

تجربة غريبة… مبرد يتسبب في كسر صندوق سيارة تسلا سايبرتراك بسهولة

استدعاء فورد

سيارات فورد تهدد سائقيها بانفجار الزجاج الأمامي على الطريق

بيرتوني رانابوت

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد