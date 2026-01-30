هاني سري الدين: انتخابات الوفد تعكس قدر الحزب ودوره بالحياة السياسية

قال الدكتور هاني سري الدين ، المرشح لرئاسة حزب الوفد ، إن انتخابات رئاسة حزب الوفد ستكون جيدة ومحترمة وتعكس قدر حزب الوفد ودوره في الحياة السياسية.

وأكد سري الدين في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أثناء إدلاءه بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد إن انتخابات رئاسة حزب الوفد ستليق بالوفد والوفدين وبمصر ، وتكون مثالا للحياة السياسية في مصر لما يجب أن تكون عليه

وأشار المرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أن حزب الوفد في كل المراحل وفي كل المواقع حتى وأن مرض فإنه لا يموت ولن يموت أبدا.

وبدأ صباح اليوم أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الانتخاب، وذلك منذ التاسعة صباحا .

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد قد اطمأنت على جاهزية كافة اللجان وصناديق الاقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.



وشهد مقر الانتخاب انتظاما كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الانتخابية.



وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.



وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.