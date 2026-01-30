معرض اقتصادي دولي ينطلق في فبراير تحت شعار «رؤى جديدة لاقتصاد المستقبل»

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الدورة الجديدة من المعرض الاقتصادي الدولي تعد مختلفة واستثنائية عن الدورات السابقة، نظرًا لانطلاقها في الموسم الحالي، موضحة أن فعاليات المعرض ستنطلق اعتبارًا من الأول من فبراير وتستمر حتى السابع من فبراير، تحت شعار «رؤى جديدة لاقتصاد المستقبل».

وأضافت التميمي، أن هذه الدورة تشهد مشاركات دولية غير مسبوقة، حيث تشارك عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، لا سيما من الدول الأوروبية، إلى جانب مشاركة دول أمريكا اللاتينية للمرة الأولى، ما يفتح منصة استثمارية كبيرة ويعزز فرص تبادل الخبرات بين الشركات المشاركة.

وأوضحت أن المعرض لا يقتصر على عرض الصناعات والأنشطة الخدمية فقط، بل يركز بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت أن المعرض يمثل فرصة مهمة لدفع الشركات إلى تحديث تقنياتها وزيادة الاستثمارات، إلى جانب تنظيم ورش عمل ولقاءات تجمع شركات استثمارية مختلفة، بهدف تطوير بيئة الاستثمار في العراق، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.