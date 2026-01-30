خبير : السياحة أهم القطاعات المساهمة في زيادة معدلات نمو الاقتصاد

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية بدأ ينعكس بشكل واضح على أرقام ومؤشرات معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الإصلاحية وفق رؤية واضحة وطويلة الأجل.

وأوضح على الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الدولة نفذت عددًا من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، من بينها إجراءات تتعلق بدعم الطاقة وغيرها من الملفات التي لم تكن مطروحة ضمن برنامج الصندوق في الأساس.

وأشار على الادريسي، إلى أن استمرار الدولة في تطبيق إصلاحاتها الاقتصادية بدأ يؤتي ثماره، حيث انعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي، متوقعًا زيادة في معدل النمو خلال العام المالي الحالي، نتيجة تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأضاف الخبير الاقتصادي على الادريسي، أن إجراءات الإصلاح ساهمت في دعم قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي يُعد من أهم القطاعات المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد على الإدريسي أن سعر صرف الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الدولار، بالتوازي مع تحسن مؤشرات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى وجود تحسن واضح في إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تعافي عدد من مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد الوطني.