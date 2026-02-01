بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في 2026

أطلقت شركة نويز باوربنك نويز كيو 2 ماج سيف عالميا و الذي يُعد أول منتج شحن لاسلكي معتمد من كيو 2 للشركة، ويُوسع نطاق منتجاتها المتعلقة بأسلوب الحياة المتصل.

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف



صُممت هذه البطارية المحمولة خصيصًا لمستخدمي الهواتف الذكية الرائدة الذين يحتاجون إلى شحن سريع ومستقر وآمن. وهي تعالج المشكلات الشائعة في أجهزة الشحن اللاسلكي غير المعتمدة، مثل سوء المحاذاة، وتلف البطارية و يضمن معيار Qi2 أداءً ثابتًا للشحن ويحافظ على صحة البطارية.

يعد باوربنك Qi2 هو أحدث معيار عالمي للشحن اللاسلكي و يدعم الباور بنك Noise Qi2 MagSafe الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة تصل إلى 20 واط للأجهزة المتوافقة مع Qi2 وMagSafe.

تضمن هذه الشهادة محاذاة دقيقة بين الشاحن والهاتف، مما يسمح بنقل الطاقة بكفاءة ويقلل من تراكم الحرارة وإجهاد البطارية مع مرور الوقت.

تضمن المغناطيسات القوية المدمجة تثبيت الهاتف بإحكام أثناء الشحن، مما يمنع فقدان الطاقة الناتج عن عدم المحاذاة ويسمح بشحن مستقر حتى أثناء الحركة. بفضل التثبيت المغناطيسي، يُعدّ الباوربنك مناسبًا للاستخدام اليومي، والتنقل، وأيام العمل الطويلة.

ميزات بنك الطاقة نويز Qi2 ماج سيف

يتميز الباوربنك بتصميم معدني فاخر وصغير الحجم وسهل الحمل ويحتوي على حامل معدني مدمج يدعم الهاتف بزوايا مختلفة أثناء الشحن.

يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو، أو استخدام تطبيقات الملاحة، أو مشاهدة المحتوى دون الحاجة إلى فصل الجهاز عن الشاحن.

تشمل ميزات الأمان الحماية من الشحن الزائد وارتفاع درجة الحرارة. تحافظ هذه الضمانات على استقرار توصيل الطاقة أثناء الاستخدام المطول، بما في ذلك الشحن الليلي، وتساعد في الحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.

يدعم باوربنك Noise Qi2 MagSafe شحن عدة هواتف في دورة شحن واحدة. كما يدعم الشحن السلكي عبر منفذ USB-C. تعرض مؤشرات LED مستوى شحن البطارية المتبقي. يقلل التصميم المغناطيسي اللاسلكي من الفوضى ويحسن سهولة الحمل.

الأسعار والتوافر



يبلغ سعر باوربنك Noise Qi2 MagSafe 2499 روبية هندية،