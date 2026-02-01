قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان
تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في 2026

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف
باوربنك نويز Qi2 ماج سيف
لمياء الياسين

أطلقت شركة نويز باوربنك نويز كيو 2 ماج سيف عالميا و الذي يُعد أول منتج شحن لاسلكي معتمد من كيو 2 للشركة، ويُوسع نطاق منتجاتها المتعلقة بأسلوب الحياة المتصل.

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف
 

صُممت هذه البطارية المحمولة خصيصًا لمستخدمي الهواتف الذكية الرائدة الذين يحتاجون إلى شحن سريع ومستقر وآمن. وهي تعالج المشكلات الشائعة في أجهزة الشحن اللاسلكي غير المعتمدة، مثل سوء المحاذاة، وتلف البطارية و يضمن معيار Qi2 أداءً ثابتًا للشحن ويحافظ على صحة البطارية.

يعد باوربنك Qi2 هو أحدث معيار عالمي للشحن اللاسلكي و يدعم الباور بنك Noise Qi2 MagSafe الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة تصل إلى 20 واط للأجهزة المتوافقة مع Qi2 وMagSafe.

 تضمن هذه الشهادة محاذاة دقيقة بين الشاحن والهاتف، مما يسمح بنقل الطاقة بكفاءة ويقلل من تراكم الحرارة وإجهاد البطارية مع مرور الوقت.

تضمن المغناطيسات القوية المدمجة تثبيت الهاتف بإحكام أثناء الشحن، مما يمنع فقدان الطاقة الناتج عن عدم المحاذاة ويسمح بشحن مستقر حتى أثناء الحركة. بفضل التثبيت المغناطيسي، يُعدّ الباوربنك مناسبًا للاستخدام اليومي، والتنقل، وأيام العمل الطويلة.

ميزات بنك الطاقة نويز Qi2 ماج سيف

يتميز الباوربنك بتصميم معدني فاخر وصغير الحجم وسهل الحمل ويحتوي على حامل معدني مدمج يدعم الهاتف بزوايا مختلفة أثناء الشحن. 

يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو، أو استخدام تطبيقات الملاحة، أو مشاهدة المحتوى دون الحاجة إلى فصل الجهاز عن الشاحن.
تشمل ميزات الأمان الحماية من الشحن الزائد وارتفاع درجة الحرارة. تحافظ هذه الضمانات على استقرار توصيل الطاقة أثناء الاستخدام المطول، بما في ذلك الشحن الليلي، وتساعد في الحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.

يدعم باوربنك Noise Qi2 MagSafe شحن عدة هواتف في دورة شحن واحدة. كما يدعم الشحن السلكي عبر منفذ USB-C. تعرض مؤشرات LED مستوى شحن البطارية المتبقي. يقلل التصميم المغناطيسي اللاسلكي من الفوضى ويحسن سهولة الحمل.

الأسعار والتوافر
 

يبلغ سعر باوربنك Noise Qi2 MagSafe 2499 روبية هندية،

الهواتف الذكية الهواتف الذكية الرائدة أجهزة الشحن اللاسلكي الشحن اللاسلكي الشحن الزائد مكالمات الفيديو شحن البطارية صحة البطارية

