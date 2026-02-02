تفاصيل حبس سايس أجبر مواطن على دفع مبالغ مالية بباب الشعرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإجبار شخص على دفع مبلغ مالى دون وجه حق نظير توقف سيارته بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

تفاصيل القضية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لإجباره على دفع مبلغ مالى دون وجه حق نظير توقف سيارته بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.