توك شو

عبد الوهاب غنيم : العملات المشفرة غير مضمونة وتشكل مخاطرة اقتصادية كبرى

محمد البدوي

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنّ الغالبية العظمى من العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، تسيطر عليها عصابات دولية تعمل في غسيل الأموال وتجارة المخدرات والأسلحة والرقيق الأبيض، مشيرًا إلى أن هذه العملات صُممت أساسًا لتعمل خارج نطاق الرقابة المصرفية والبنوك المركزية، بما يمنع تتبع حركة الأموال أو معرفة مصادرها.

معادلات رياضية معقدة

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ استخراج البيتكوين يتم من خلال عملية تُعرف باسم «التعدين الرقمي»، والتي تعتمد على تشغيل حواسيب فائقة القدرة لحل معادلات رياضية معقدة تتطلب طاقة كهربائية هائلة، مشبهًا العملية بالتنقيب عن الذهب أو البترول.

وتابع، أن امتلاك البيتكوين حاليًا يتم إما عبر امتلاك بنية تكنولوجية ضخمة للتعدين، أو من خلال شرائها مباشرة من منصات التداول مقابل مبالغ مالية كبيرة.

 حجم سوق العملات المشفرة

وأشار إلى أن حجم سوق العملات المشفرة عالميًا بلغ نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يعادل قرابة 2% من حجم الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن بعض الدول بدأت في تقنين التعامل بها وفرض ضرائب عليها.

 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وأوضح أن إدخال العملات المشفرة ضمن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب منحها قدرًا من المشروعية، ما ساهم في ارتفاع قيمتها السوقية، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطرها الكبيرة بسبب تقلباتها الحادة وغياب الضمانات، مؤكدًا أن أكثر من 95% من الأموال المتداولة فيها مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

