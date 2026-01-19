قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من موجة تصيّد عالمية جديدة لسرقة محافظ العملات المشفّرة

تصيد
تصيد
أحمد عبد القوى

تشهد الساحة الرقمية موجة جديدة من الهجمات الاحتيالية تستهدف مستخدمي العملات المشفّرة، حيث يلجأ المهاجمون إلى استغلال التطورات المرتبطة بإفلاس منصة BlockFi، في محاولة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم ومحافظهم الرقمية.

وتعتمد هذه الهجمات على إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيّفة توهم المستخدمين بإمكانية استرداد أموالهم أو الحصول على تعويضات مالية نتيجة إفلاس المنصة، الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2022، حين بدأت BlockFi، المعروفة سابقًا بتقديم خدمات الإقراض بالعملات الرقمية، إجراءات إعادة توزيع الأصول على العملاء المتضررين.

ويعمد المهاجمون إلى تقليد الهوية البصرية الرسمية للمنصة، بما في ذلك الشعارات والتصاميم، لتضليل المستخدمين ودفعهم للنقر على روابط خبيثة تؤدي إلى صفحات تصيّد مصمّمة بعناية. وتطلب هذه الصفحات من الضحايا ربط محافظهم الرقمية أو إدخال عبارات الاسترداد السرّية، ما يتيح للمهاجمين الاستيلاء على الأصول الرقمية بشكل مباشر.

ويحذّر خبراء الأمن السيبراني من خطورة هذه الأساليب التي تستغل أحداثًا واقعية لبناء ثقة زائفة، ويشددون على أهمية التحقق من الرسائل المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وتجنّب مشاركة أي معلومات حساسة، إلى جانب استخدام المصادقة الثنائية وحلول الحماية المتقدّمة لضمان أمن الأصول الرقمية.

امن سيبرانى تحايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على أخر بسلاح أبيض بالمنوفية

مجرم

إجراءات قانونية ضد 7 عناصر غسلوا 220 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم الإجرامي

افتتاح ورشة عمل «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد» بالنيابة

افتتاح ورشة عمل «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد» بالنيابة

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد