تحذير من موجة تصيّد عالمية جديدة لسرقة محافظ العملات المشفّرة

تشهد الساحة الرقمية موجة جديدة من الهجمات الاحتيالية تستهدف مستخدمي العملات المشفّرة، حيث يلجأ المهاجمون إلى استغلال التطورات المرتبطة بإفلاس منصة BlockFi، في محاولة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم ومحافظهم الرقمية.

وتعتمد هذه الهجمات على إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيّفة توهم المستخدمين بإمكانية استرداد أموالهم أو الحصول على تعويضات مالية نتيجة إفلاس المنصة، الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2022، حين بدأت BlockFi، المعروفة سابقًا بتقديم خدمات الإقراض بالعملات الرقمية، إجراءات إعادة توزيع الأصول على العملاء المتضررين.

ويعمد المهاجمون إلى تقليد الهوية البصرية الرسمية للمنصة، بما في ذلك الشعارات والتصاميم، لتضليل المستخدمين ودفعهم للنقر على روابط خبيثة تؤدي إلى صفحات تصيّد مصمّمة بعناية. وتطلب هذه الصفحات من الضحايا ربط محافظهم الرقمية أو إدخال عبارات الاسترداد السرّية، ما يتيح للمهاجمين الاستيلاء على الأصول الرقمية بشكل مباشر.

ويحذّر خبراء الأمن السيبراني من خطورة هذه الأساليب التي تستغل أحداثًا واقعية لبناء ثقة زائفة، ويشددون على أهمية التحقق من الرسائل المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وتجنّب مشاركة أي معلومات حساسة، إلى جانب استخدام المصادقة الثنائية وحلول الحماية المتقدّمة لضمان أمن الأصول الرقمية.