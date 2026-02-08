قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام
من 20% إلى 50% نجاة.. هبة السويدي تكشف تطورًا تاريخيًا في علاج الحروق بمصر |تفاصيل
البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 8 فبراير 2026: وضع خطة مالية

حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 8 فبراير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 8 فبراير 2026

 تجنّب أي سلوك عدواني في علاقتك العاطفية، واحرص على تقديم أفضل أداء في عملك اليوم، سيقودك حرصك على إدارة أموالك إلى الرخاء، وستكون محظوظًا أيضًا من ناحية الصحة.
 

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

النصف الثاني من اليوم مناسب للتعبير عن الحب، وستشهد المتزوجات سعادةً في أسرهن اليوم، على المتزوجين توخي الحذر، حتى لا يؤثر ذلك على حياتهم الزوجية.
 

برج الدلو الوظيفي اليوم

ستتطلب بعض المهام منك السفر سينجح العاملون في مجالات الإعلام والإعلان والقانون والقضاء والهندسة المعمارية والطيران والمصارف في حلّ المشكلات المتعلقة بالعملاء، يمكنك أيضًا التفكير في التفاوض مع جهة عملك الحالية، إذ ستكون النتيجة إيجابية. 
 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 قد يعاني بعض الذين يعانون من مشاكل في القلب من مضاعفات، وسيحتاجون إلى رعاية طبية ستكون هناك مشاكل مرتبطة بالجلد والأسنان.  
 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

سيكون الرخاء حليفك اليوم، مع ذلك، من الأفضل وضع خطة مالية محكمة للادخار تحسباً لأي طارئ، يمكنك الاستعانة بخبير مالي.

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

