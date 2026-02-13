استشاري طب نفسي: الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي يخلق نوعا من الكسل

أكد الدكتور هشام رامي، استشاري الطب النفسي، بجامعة عين شمس، أن الإفراط في استخدام الذكاء الإصطناعي له أضراره، مع العلم أن عدم إستخدامه بشكل نهائي يعطل حياتنا العقلية.

وقال هشام رامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أنه ننصح مستخدمي الذكاء الإصطناعي، بأستخدامه في الضروريات فقط، مع العلم على تنشيط الذاكرة بالقراءة ووغيرعا.

وتابع استشاري الطب النفسي، بجامعة عين شمس الاعتماد الكلي على الذكاء الإصطناعي يخلق نوعا من الكسل والوهن، ويجعل الشخص غير قادر على إستخدامها لو تم تطويرها.